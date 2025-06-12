İstanbul’da FCI Dünya Şampiyonası Gerçekleşiyor

DÜNYA ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR

Bu yıl İstanbul’da gerçekleşen FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası’nda 9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeği yarışıyor. FCI Arama Kurtarma Komisyon üyesi Göktan Eker, “Bizim amacımız AFAD’ımızın düzenlediği arama kurtarma sınavlarının biraz da altyapısını oluşturmak. Bu işin içinde ne kadar çok gönüllü, çalışan sivil insanlar olursa AFAD’ımızın o üst düzey sınavlarına hazırlanacak köpek ve nişan sayısını daha çok olacağını ve toplum afet farkındalığının artacağını düşünüyoruz” dedi. 11-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen şampiyonada, 27 arama kurtarma köpeği ile eğitmenleri bugünkü antrenmanlarını gerçekleştirdi. Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF), Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) ve TİM Arama Kurtarma Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, arama kurtarma köpekleri uluslararası standartlarda yeteneklerini sergileyecek.

ÇEŞİTLİ ÜLKE EKİPLERİ YARIŞIYOR

Türkiye dahil olmak üzere Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya’dan gelen ekipler, arama kurtarma, uygunluk ve yeterlilik belgelerini almak için farklı kategorilerde 3 gün boyunca yarışacak. Şampiyona süresince gerçekleştirilecek etkinliklerle, katılımcı köpekler uluslararası arama kurtarma standartlarına uygunluklarını kanıtlama fırsatı bulacak. Organizasyon, Türkiye’nin arama kurtarma alanındaki kapasitesini artırmayı ve eğitimli köpeklerin önemine dair toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Göktan Eker, arama kurtarma köpeklerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde özellikle deprem ve doğal afetlerde hayati rol üstlenen arama kurtarma köpeklerinin öneminin farkındayız. 4 yıldır bu konuda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 6 Şubat depreminde yaşanan kayıpların ardından, dünya şampiyonasının ülkemizde düzenlenmesi için gerekli adımları attık ve bu etkinliğin farkındalık yaratacağına inanıyoruz.”

Eker, “Adı şampiyona olsa da aslında uluslararası ekiplerin birlikte çalışma kapasitesinin artırılmasını ve karşılıklı ‘Know How’ transferini amaçlıyordu. Bu yüzden sınav alanlarının birbirine yakın olmasını istedik” diye ekledi. Yarışmalarda sahada bulunan alanlar hakkında da bilgi veren Eker, bu alanların ulaşım ve lojistik açısından kolaylık sağladığını vurguladı. “Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreçte arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin daha ulaşılabilir olması için tesisler hazırladık” dedi.

YARIŞMA PARKURLARI VE EĞİTİM

Arama kurtarma Türk Milli Takımı kaptanı Alper Ustagil, “Yarışmada 3 sınav parkurumuz bulunuyor. Enkaz, orman kayıp araba ve iz takibi senaryoları ile çalışıyoruz. Özellikle enkaz parkurunu 6 Şubat’tan esinlenerek hazırladık. Ayrıca yarışmacılar stadyumda itaat ve çeviklik parkurlarında da kendilerini deniyorlar” şeklinde bilgi verdi. Ustagil, uzun bir eğitim sürecinden geçtiklerini ifade ederek, sıkı bir antrenman programı uyguladıklarını ve köpeklerin eğlenerek öğrenmesinin önemine vurgu yaptı.

ARAMA KURTARMA KÖPEK SAYILARINI ARTTIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ

FCI Arama Kurtarma Köpek Komisyonu başkanı Lviu Lonescu, yapılan çalışmalar ve bu organizasyon aracılığıyla arama kurtarma köpeklerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. “Hatay depreminden sonra arama kurtarma köpeklerine olan ihtiyaç her zamankinden fazla oldu. Bu etkinlik, köpeklerin ve eğitmenlerin potansiyellerini sergileyebilmeleri için büyük bir fırsat. Gerçekten önemli bir proje” dedi.