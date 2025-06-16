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İstanbul’da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

FETÖ/PDY OPERASYONU GÜNDEMİ SARETMEYE DEVAM EDİYOR

İstanbul’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne karşı başlatılan operasyonlar sonucunda, 7 yıldır firarı olan ve iki ayrı ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçlamasıyla aranan İshak Uysal gözaltına alındı. Uysal’ın, ROKETSAN’a sızmayı başardığı ve altında bulunan örgüt üyelerini ASELSAN’a yönlendirdiği belirlendi.

ORGANİZASYONUN YERİ VE FAALİYETLERİ ARAŞTIRILIYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen operasyon, Uysal’ın Arnavutköy’deki yerinin tespit edilmesiyle gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin örgütün ‘bölge’, ‘kurum’ ve sözde ‘sohbet’ imamlığı görevlerini üstlendiği ve 7 yıldır arandığı bilgilerine ulaşıldı. Uysal’ın ayrıca kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı da öğrenildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Uysal’ın, kod adıyla faaliyet yürütmenin yanı sıra sohbet imamlığı, Türk Telekom bilişim imamlığı ve kurum imamlığı gibi çeşitli sorumlulukları bulunduğu saptandı. Yapılan araştırmalarda, şüpheli hakkında 14 farklı kişinin bu görevlerle ilgili beyan verdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Uysal, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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