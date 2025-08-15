İstanbul’da Fırtına Nedeniyle Yol Kapandı

FIRTINA SONUCU DİREK DEVRİLDİ

İstanbul’da meydana gelen fırtına, E-5 Karayolu’nda önemli bir olaya yol açtı. Olay, saat 09.50 sularında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde, Beylikdüzü yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri yan yattı. Bu durumu fark eden sürücüler hemen ekiplere haber verdi. Ekiplerin müdahalesi dolayısıyla aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, bir süre yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), çarşamba gününden bu yana kentte etkili olan fırtına nedeniyle olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri süregelen poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak, kısa süreli hamlelerle güçlü fırtına şeklinde eseceği öngörüldü.