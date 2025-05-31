İstanbul’da Fiyat Denetimi Sürüyor

TİCARET BAKANLIĞI EKİPLERİ DENETİM YAPIYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’da fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetim kapsamında, öncelikle gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile tatlı, çikolata ve kuruyemiş satışı yapılan dinlenme tesisleri ve alışveriş merkezleri incelendi. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatları tek tek kontrol ederek, marketlerdeki durumu değerlendirdi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul’da bir dinlenme tesisinde yürütülen denetimlerde yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin her gün denetim yaptığını dile getirdi. “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş merkezlerinde ve toptan satış alanlarında denetimlerimize devam ediyoruz” dedi. Vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşıladıkları perakende ve toptan ticaret alanlarındaki denetimlerin sürdüğünü ifade eden Menteşe, “Bu denetimlerde amacımız, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak. Bu doğrultuda tüketici kanunumuzdan kaynaklı fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Vatandaşın ürünü alırken orada herhangi bir haksızlığa uğramaması için gerekli yönetmelikler var” şeklinde konuştu.

DENETİMLER BAYRAMDAN SONRA DA DEVAM EDECEK

Menteşe, ürün etiketlerindeki fiyat değişim tarihlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yapılan denetimlerde dünkü fiyat değişikliklerine dair ürünlerin tespit edildiğini belirtti. Haksız fiyata yönelik tutanak tutulduğunu ifade eden Menteşe, fiyat etiketinde eksiklikler veya yönetmeliklere aykırılık durumunda idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yüksek fiyata satılan ürünlerin gerekçelerinin esnafa sorulacağını kaydeden Menteşe, “Onlarla ilgili tutanaklar tuttuk. Bakanlığımız bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Evraklarımızı oraya göndereceğiz. Orada yapılan savunma gerçekçi bulunmazsa her bir işlem için 143 bin 930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor” dedi.

DENETİM SÜREÇLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Bakan ve İstanbul Valisinin talimatları doğrultusunda denetimlerin Arife gününe kadar yoğun biçimde sürdürüleceğini belirten Menteşe, bayramdan sonra da denetimlere devam edeceklerini vurguladı. İstanbul’da yaklaşık 20 ekiple yapılan denetimlerde, “Yiyecek, içecek, hediyelik eşya, bayramlık tatlı, kahve veya kuruyemiş gibi ürünlere özel olarak dikkat ediyoruz” vurgusunu yaptı. Menteşe, denetlenen dinlenme tesisinde daha önce de kontroller gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, önceki uyarılar ile bunu karşılaştıracaklarını ve buna yönelik idari işlem uygulayacaklarını sözlerine ekledi.