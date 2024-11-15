İstanbul’da Fuhuş Operasyonu: 85 Kadın Kurtarıldı

İSTANBUL’DA FUHUŞ OPERASYONU

İstanbul’da gerçekleştirilen büyük bir fuhuş operasyonu sonucunda toplam 85 mağdur kadın kurtarıldı ve 24 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonları ile evlerde yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bir dizi çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

Yapılan araştırmalar sonucunda suça karıştığı belirlenen 20 erkek ve 18 kadının tespit edilmesi ile ekipler, mağdur kadınların kurtarılması, suç delillerine el konulması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 22 ilçede toplam 60 adrese eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, masaj salonları ve evlerin sahipleri olan 38 şüpheli yakalanırken, 33’ü yabancı uyruklu olmak üzere 85 mağdur kadın kurtarıldı.

Operasyon sırasında gerçekleştirilen adres aramalarında; 56 cep telefonu, 60 SIM kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 122 bin 600 lira, 100 dolar, 300 avro, 13 altın bilezik, bir altın tespih, kuru sıkı bir tabanca ve bir kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14’ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kurtarılan mağdur kadınlardan yabancı olan 33’ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.