İstanbul’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

İSTANBUL’DA FUHŞA ZORLAMAYA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 8 kadın kurtarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONRASI OPERASYON

Ekipler, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’un çeşitli semtlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler ve Eyüpsultan’da toplamda 18 farklı adrese yapılan baskında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6’sı Türk, 2’si yabancı uyruklu 8 kadın kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon sırasında şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 2 sim kart bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

