İstanbul’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

İSTANBUL’DA FUHŞA ZORLAMAYA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyonda, fuhşa zorlandığı tespit edilen 8 kadın kurtarıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı ise tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONRASI OPERASYON

Ekipler, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’un çeşitli semtlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler ve Eyüpsultan’da toplamda 18 farklı adrese yapılan baskında, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6’sı Türk, 2’si yabancı uyruklu 8 kadın kurtarıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Operasyon sırasında şüphelilere ait 2 cep telefonu ve 2 sim kart bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler M.G. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.