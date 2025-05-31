İstanbul’da Füniküler Hat Kapatıldı! Dikkat Yolcular!

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İSTASYONLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği’nin aldığı yeni karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri, güvenlik sebepleriyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, bu süreçte araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini bildirdi.

SEFERLER SÜRECEK, İSTANSLAR ATLANACAK

Metro İstanbul’un resmi yaptığı açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” cümlelerine yer verildi.

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ ÖNERİLİYOR

Bu kapsamda yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binebilmek ya da inebilmek mümkün olmayacak. Ayrıca Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerini ve farklı istasyon girişlerini kullanmaları konusunda önerilerde bulundu.