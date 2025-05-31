İstanbul’da Füniküler Ve Metro Kapatıldı!

METRO HATLARINDA GÜVENLİK GEREKÇELİ KAPANMA

İstanbul Valiliği’nin aldığı yeni karar doğrultusunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonlarının bazı girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, güvenlik nedeni ile ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro İstanbul, araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini belirtti.

SEFERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Metro İstanbul’un yaptığı resmi açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir,” ifadesi yer aldı.

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ ÖNERİLDİ

Bu duruma bağlı olarak, yolcular Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek. Ayrıca, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de kapanmış durumda. Yetkililer, vatandaşların farklı istasyon girişlerini ve alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmalarını tavsiye etti.