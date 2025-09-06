İstanbul’da Garaj Günleri Başladı

İNDİRİM ETKİNLİĞİ BAŞLADI

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen Garaj Günleri indirim etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. 6-14 Eylül tarihleri arasında devam edecek organizasyonda, birçok kategoride yüzde 90’a varan indirim fırsatları sunuluyor. Bahçelievler’deki AVM’de düzenlenen bu geleneksel indirim kampanyası, açılış saatinde vatandaşların mağazalara akın etmesiyle başladı.

YOĞUN İLGİ VE İNDİRİMLER

Etkinlik sabah saatlerinde kapılarını açtı ve alışveriş merkezinde yoğunluk yaşandı. Hazır giyim, spor giyim, ayakkabı, ev tekstili, küçük ev aletleri ve aksesuar kategorilerinde yüzlerce ürün, stok fazlası ve outlet seçenekleriyle vatandaşların ilgisine sunuldu. Garaj Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir ve toplam 9 gün sürecek.

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

Alışveriş yapmak için AVM’ye gelen Selami Gökdereli, “İndirimler yapılıyor, her sene geliyorum buraya. Çok kalabalık oluyor. Her sezon sonu bu şekilde ‘Garaj Günleri’ yapıyorlar, biz de geliyoruz alışveriş yapıyoruz. Genelde fiyatlar uygun, vatandaş istediği markaya ulaşabiliyor, bütçesine göre bulabiliyor” dedi. Fiyatların makul olduğunu belirten Fatma Yarel ise, “Ben daha önce de alışveriş yaptım, güzel şeyler aldım. Fiyatlar gayet uygundu. Her sene birkaç kere düzenleniyor, bence gelmemek mantıksız. Yani çok yüksek fiyattan almanın bir anlamı yok, fiyatlar gayet uygun. Etkinliğin ilk günü olmasına rağmen bayağı yoğun” ifadelerini kullandı.