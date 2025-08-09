İstanbul’da Gazze İçin Yürüyüş Yapıldı

İSTANBUL’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

İstanbul’da, İsrail’in son iki yıldır Gazze’de sürdürdüğü saldırılar “Gazze’ye Umut Işığı Ol” temasıyla gerçekleştirilen bir yürüyüş ile protesto edildi. Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen binlerce insan, Ayasofya Camii’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Gazze’de çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan on binlerce bireyi hedef alan İsrail saldırıları, bu eylemle İstanbul’da kınandı.

PROTESTO EDİLEN SOYKIRIM

Filistin’e Destek Platformu tarafından “Gazze’ye Umut Işığı Ol” sloganı ile organize edilen yürüyüşe katılan kalabalık, Gazze’deki devam eden soykırımı protesto etti. Toplanan binlerce kişi, Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek Ayasofya Camii’ne yürüdü. Bu yürüyüş, Gazze’deki acılara dikkat çekme amacı taşıdığı gibi, dayanışma ruhunu da pekiştirdi.