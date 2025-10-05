İstanbul’da Gazze’ye Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

YÜRÜYÜŞLER İLE PROTESTO EDİLDİ

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar, yurt genelinde düzenlenen yürüyüşlerle güçlü bir şekilde protesto ediliyor. On binlerce kişi, Gazze’ye destek sloganları atarak, İsrail’in saldırılarına karşı seslerini yükseltiyor. İstanbul’daki yürüyüş, Ayasofya önünde toplanan kalabalıkla başladı.

AYASOFYA’DA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Filistin’e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen binlerce kişi, Ayasofya Camisi önünde toplandı. Katılımcılar, “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Gazze’ye selam direnişe devam”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” gibi sloganlar attı. Yürüyüş esnasında “Filistin Özgür Olana Dek” yazılı pankart açıldı. “Ben Gazze’deki çocuklar için yürüyorum sen ne yapıyorsun?” ve “Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz” yazılı dövizleri taşıyan grup, Eminönü Meydanı’na doğru yürüyüşün devam etti. Gazze’ye destek yürüyüşüne çok sayıda turistin de katıldığı gözlendi.

İSTANBUL BOĞAZI’NDAN DESTEK TEKNELERİ

Eylem, denizden de teknelerle destek gördü. İstanbul Boğazı’ndan geçen birçok tekne, Filistin bayrakları açarak Eminönü’ne yöneldi. Ayasofya’dan hareket eden binlerce kişi, Eminönü Meydanı’nda toplandı.

ANKARA’DA GAZZE’YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Başkent Ankara’da da Gazze’ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Melike Hatun Camisi önünde başlayan yürüyüşe katılım oldukça yüksekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak destek verdiler. Yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüşlerin ardından düzenlenecek mitingde Türkiye’den dünyaya “Gazze’ye Özgürlük” mesajları verilecek.

İZMİR’DE TEKNELERLE DESTEK

İzmir’de ise çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Türk ve Filistin bayraklarıyla faaliyet gösteren tekneler, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek için denize açıldı. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri de mayo ve bayraklarla destek verdiler. Platform Başkanı Gökhan Temur, meydanda yaptığı açıklamada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için toplandıklarını aktardı.

FARKLI ŞEHİRLERDE YÜRÜYÜŞLER

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Kırıkkale’de de protesto edildi. Çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek saldırıları kınadı. Afyonkarahisar Milli İrade Platformu, Zafer Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekti. Elazığ’da ise Gazze Kararlılık Yürüyüşü ve Aksa Tufanı Mitingi düzenlendi. Yüzlerce kişi, tekbir getirerek ve slogan atarak Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.