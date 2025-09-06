İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İSTANBUL’DA GAZZELİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAM

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, yeni eğitim yılı öncesinde kentte eğitim gören Gazzeli üniversite öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Fatih’teki İlim Yayma Vakfı Genel Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen bu program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, açılış konuşmasında Gazze’deki insani krize yönelik, “Gazze’de yaşananlar, din savaşının ötesinde, içinde zerre vicdan, merhamet ve insanlık olan birinin yapacağı bir olay değildir. Hukuk garabetinin olduğu ve dünyaya birçok sözleşmeyi sunan sözde gelişmiş devletlerin ne kadar zalim olduklarına tanıklık ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Yentür, Filistin coğrafyasının ümmetin en yaralı ve mahzun köşesi olduğunu vurguladı. “Gazze, bize çok yakın ama bir yandan da çok uzak. Daha fazlasını yapabiliriz.” diyen Yentür, Kızıldeniz’e adım atan Hazreti Musa örneği üzerinden, aynı inanmışlık ve teslimiyet içinde olunduğunu belirtti. Eğitimcilerin ve ebeveynlerin sağlam nesiller yetiştirmesi gerektiğini ifade eden Yentür, “Gördük ki tek başına akıl ve teknoloji, bu insanlığa felaket getiriyor.” sözleriyle insanlık adına vicdanın, merhametin ve adaletin önemine dikkat çekti. Gazzeli kardeşlere duyduğu acıyı belirterek, “Onlarla beraber aynı sofrada oturmaktan da büyük mutluluk ve keyif alıyoruz.” dedi.

SAVUNMA VE MÜCADELE VURGUSU

Etkinlikte İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü İdris Tankut Küsmezer de Gazzeli öğrencileri ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirdi. Küsmezer, Filistin’i ve bu davasını kendilerinden ayrı görmediklerini belirtti. “Dünya, farklı bir zamandan geçiyor. İyiliğin ve kötülüğün savaşının en zahir olduğu bir dönem.” diyen Küsmezer, bu mücadelede ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi. Filistin davasının, bütün İslam ümmetinin davası olduğunun altını çizen Küsmezer, “Bir Müslüman’ın bir uzvu acıdığı zaman bir bütün olarak hissediyorsa biz de Müslümanlar olarak ecdadımızdan bugüne nerede zulüm varsa acısını hissediyoruz.” ifadeleriyle zulme karşı durma gayretinde olduklarını belirtti. Küsmezer, “Bu savaş, Müslümanların dünyayla olan savaşı.” diyerek, Müslümanların bir bütün olarak yaşanan acılara sahip çıkması gerektiğini vurguladı.