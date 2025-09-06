İstanbul’da Gece Sağanak Yağmur Etkili

METEOROLOJİK UYARI SONRASI YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün gece başlayan yağmur etkisini göstermeye başladı. İşe gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için şemsiye kullanıyor, fakat hazırlıksız yakalananlar ıslanmanın önüne geçemiyor.

İSTANBULLULARA ÖNLEM ALMA ÇAĞRISI

Yetkililer, kent genelinde gün boyunca sürmesi beklenen yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlardan vatandaşların etkilenmemesi için dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. İstanbullulara, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.