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İstanbul’ da Gece Sis Eşlik Etti

GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS

İstanbul Beylikdüzü’nde gece saatlerinde yoğun şekilde etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. Bu durum, trafikteki görüş mesafesinin zaman zaman düşmesine neden oldu. Araçlar, sis altında giderek havadan görüntülendi.

SICAKLIK FARKINDAN KAYNAKLANAN HAVA OLAYI

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının sonucunda gerçekleşen bu hava olayı, Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de sis, etkisini hissettirmeye devam etti. Özellikle Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 kara yolunda seyir halindeki araçlar, bu etkili sis nedeniyle havadan gözlemlendi.

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