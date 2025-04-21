İstanbul’da Gecekondu Alev Alev Yandı

GECEKONDUDA YANGIN FELAKETİ

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir gecekondu sabah saatlerinde alev alev yandı. Yangının meydana geldiği Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak’taki evde, Sebahat Dutçu ve babası Aytaç Duçtu bulunuyordu. Sebahat, uykudan uyandığında evlerinin alevler içinde kaldığını görerek büyük bir panik yaşadı. “Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar” diyerek yaşadığı korkuyu ifade etti.

YANGINA MÜDAHALE

Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar, hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürmek için çaba gösterdi. İçeride mahsur kalan Aytaç Dutçu ve kızı Sebahat Dutçu, ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Ancak yangın sonucunda ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen Aytaç Dutçu, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

SEBAHAT DUÇTU’NUN AÇIKLAMALARI

Yangın ile ilgili gözyaşları içinde konuşan Sebahat Dutçu, bu korkutucu olayın nasıl meydana geldiğini anlattı. “Ben babamla evde yatıyorum. Tanımadığım 4-5 tane çocuk sabah saat 05.00 sıralarında duvardan atlayıp buraya girmişler. Ne içtiklerini bilmiyorum. Her seferinde geldiklerinde kovalıyorum. ‘Gidin, gelmeyin, girmeyin buraya diyorum.’ Bizim devletimizden başka kimsemiz yok. Sabah saatlerinde sesler duyduk. Kalktığımda, ‘Baba, sesler geliyor. Kapıyı aç. Ne oluyor böyle?’ dedim. Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar. Evin içi dehşet bir şekilde yandı. İtfaiye geldi. Evi zor söndürdüler. Evim yandı. Eşyalarım ve hiçbir şeyim kalmadı. Ben çalışmıyorum. Babam yüzde 80 engelli, ben babama bakıyorum” şeklinde duygusal bir ifade kullandı.