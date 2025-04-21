İstanbul’da Gecekonduda Yangın Çıktı

İSTANBUL’DA GECEKONDU YANGINI

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir gecekondu sabah saatlerinde tamamen alev alev yandı. Evde babası ile beraber yaşayan Sebahat Dutçu, yaşadığı olay ile ilgili “Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar” şeklinde konuştu. Edinilen bilgilere göre, yangın Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak’taki bir evde meydana geldi.

EVE MÜDAHALE VE KURTARMA ÇABALARI

Sebahat Dutçu, uyandığında evde alevlerin büyüdüğünü fark etti. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride mahsur kalan Aytaç Dutçu ve kızı Sebahat Dutçu, ekiplerin ve çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve dumandan etkilenen Aytaç Dutçu, hastaneye kaldırıldı.

YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sebahat Dutçu, gözyaşları içinde yangın anını anlatarak, “Ben babamla evde yatıyorum. Tanımadığım 4-5 çocuk sabah saat 05.00 sıralarında duvardan atlayarak içeri girmişler. Ne içtiklerini bilmiyorum. Sürekli geldiklerinde kovalıyorum. ‘Gidin, gelmeyin, buraya girmeyin’ diyorum. Bizim devletimizden başka kimsemiz yok. Sesler duyduğumuzda kalktım. ‘Baba, sesler geliyor. Kapıyı aç. Ne oluyor böyle?’ dedim. Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Evin içi dehşet bir şekilde yandı. İtfaiye geldi ve evi zor söndürdü. Eşyalarım ve hiçbir şeyim kalmadı. Ben çalışmıyorum. Babam yüzde 80 engelli, ben ona bakıyorum” şeklinde duygusal bir açıklama yaptı.