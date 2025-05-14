İstanbul’da Geçmişte Saldırı Olayları Yaşandı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde toplanan grubun bir öğrenci kulübünün etkinliklerini engellemeye çalıştığını ve bunun sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

EKREM İMAMOĞLU’NA YENİ SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 23 Mart’ta verdiği ifadesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle bu soruşturmanın açıldığını bildirdi. İmamoğlu’nun Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

İSTANBUL’DA DEPREM KAYDEDİLDİ

İstanbul’da 20.46 sıralarında, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, bölgede endişeye yol açtı.