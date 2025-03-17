İstanbul’da Genç Kızların Fotoğrafını Çeken Şahıs Kaçtı

OLAY YAŞANDIĞI YER VE ZAMAN

İstanbul’un Eyüp semtinde bir parkta oturan iki genç kız, arkalarından geçen bir kişinin izinsiz bir şekilde fotoğraflarını çektiğini fark etti. Olayın gerçekleştiği an, sosyal medya üzerinde hızlıca yayılarak dikkat çekti.

KIZLARIN TEPKİSİ VE ADAMIN KAÇIŞI

Durumu anlayan genç kızlar, şahsı durdurmaya çalıştı ancak kişi, “yollusunuz” diyerek hakaretler etti ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve görüntüler kısa sürede popülerlik kazandı.