İstanbul’da Genç Öğrencinin Ölümü Üzüntü Verdi

GENÇ ÖĞRENCİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

İstanbul Beşiktaş’ta üniversite öğrencisi Helin Uçar’ın ölümü, çevresindekileri derinden etkiledi. Amasya’dan gelerek üniversitede İç Mimarlık bölümünü kazanan 22 yaşındaki Uçar, Beşiktaş Muradiye Mahallesi’nde kiraladığı evde yalnız yaşıyordu. 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sularında Uçar’dan haber alamayan yakınları, Samsun’dan İstanbul’a doğru yola çıktı. Çilingir yardımıyla odasına giren ekipler, genç kadının cansız bedenine ulaştı. Olay sonrası yapılan incelemeler sonucunda cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TANIMLAMALAR VE YAS

Komşuları Helin Uçar’ı “22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan” olarak tanımladı. Başarılı ve sevilen bir birey olan Uçar’ın ölümü ailesini ve yakınlarını derin bir kedere boğdu. Genç kadının cenazesi memleketi Amasya’da toprağa verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Uçar’ın vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmadığı belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ DURUM VE HUSUSİYETLER

Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netleşeceği ifade edildi. Ayrıca, Helin Uçar’ın daha önce birlikte yaşadığı klinik psikolog ev arkadaşının kendi iş yerini açarak evden ayrıldığı öğrenildi. Genç kadının tek başına yaşadığı süreçte, ölmeden önce bir arkadaşına “sorunlarım var” mesajı gönderdiği iddia edildi. Bu gelişmeler, Uçar’ın yaşadığı zorlukların aydınlatılmasını sağlamak amacıyla dikkat çekiyor.