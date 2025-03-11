İstanbul’da Gerilim: Komşu Kavgası Korkuttu

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI KIRILDI

İstanbul Zeytinburnu’nda Servet D., yaşadığı problemler nedeniyle davalık olduğu üst komşusuyla mahkemede bulunurken bir şok yaşadı. 4 Mart 2025 tarihinde meydana gelen olayda, komşusunun oğlu evinin güvenlik kamerasını kırıp kapısına hasar verdi. 44 yaşındaki emlakçı Servet D. ile 71 yaşındaki üst komşusu Zeynep A. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü anlaşmazlık çıkmış ve mahkemeye taşınmıştı.

BÜLENT A.’NIN SALDIRISI

Duruşma sırasında, Zeynep A.’nın oğlu 49 yaşındaki Bülent A., Servet D.’nin evinin önündeki güvenlik kamerasını kırarak kapıya bıçakla saldırdı. Hırsını alamayan Bülent A. daha sonra kapıya bir mermi bırakmayı da ihmal etmedi. Olay sonrasında eve dönen Servet D., yaşanan durumu görünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı’na suç duyurusunda bulundu.

SERVET D.’NİN İFADESİ

Servet D., ifadesinde “Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Duruşmamız vardı. Duruşma sonrası eve geldiğimde yasal izinle taktırdığım dairem üzerindeki kameranın parçalandığını gördüm. Kapımın bıçakla çizildiğini fark ettim. Kapımın önünde bir adet mermi olduğunu ve kamera kayıtlarını geri sardırdığımda saldıran kişinin Zeynep A.’nın oğlu Bülent A. olduğunu tespit ettim” dedi. Polis çağırdığını da belirten Servet D., “Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı. ‘Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim.’ gibi tehditlerde bulundu” şeklinde konuştu. Servet D., Bülent A. hakkında şikayetçi ve davacı olduğunu belirterek azmettiren kişinin annesi olduğunu düşündüğünü ifade etti ve uzaklaştırma talep etti.