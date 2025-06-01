İstanbul’da Gezi Parkı İçin Toplanıldı

GEZİ PARKI OLAYLARI’NIN YILDÖNÜMÜNDE İZİNSİZ TOPLANTI

İstanbul’da, Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Gezi Parkı Olayları’nın 12. yıldönümünü anmak amacıyla bir grup izinsiz olarak toplandı. Yapılan basın açıklamasının ardından, izinsiz gösteri düzenleyen gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

POLİS BARİKATLARI ALTINDA YAPILAN TOPLANTI

Taksim İstiklal Caddesi çevresindeki yollar, gün boyunca polis barikatlarıyla kapatıldığı için, saat 19.00 sularında yüksek güvenlik önlemleri altında Gezi Parkı Olayları’nın 12. yıldönümünü kutlamak ve basın açıklaması yapmak üzere bir grup bir araya geldi. Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla Mis Sokakta toplanan grup, sloganlar atarak açıklamada bulundu.

GÖZALTILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Açıklamanın sonrasında polis, abluka oluşturarak grup içerisindeki bazı bireyleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, alana getirilen polis otobüslerine bindirilerek emniyete götürülmek üzere yola çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sokaktaki normal hayat tekrar düzene girdi.