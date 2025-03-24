İstanbul’da Gıda Denetimleri Artırıldı

DENETİMLERİN ARTIRILMASI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı, şekerleme, pastacılık ve unlu mamul gibi ürünlere yönelik denetimlerini artırıyor. İstanbul’da iki ayrı çikolata fabrikasında denetimler yapılırken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, “Uygunsuzluk tespit ettiğimiz bin 200 işletmemize 70 milyon TL’yi aşkın idari para cezası da uygulamış bulunuyoruz” diye belirtiyor.

DENETİM KAPSAMI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda tüketimi artması muhtemel un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamuller üreten işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Esenyurt ve Eyüpsultan’daki iki çikolata fabrikasında yapılan denetimlere Suat Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi ve Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis de katılıyor. Kontrollerde üretimde kullanılan ham maddelerden başlayarak, üretimin tüm aşamaları inceleniyor. Gıda işletmeleri, 39 ilçe müdürlüğünde görevli 822 resmi kontrol görevlisi tarafından denetleniyor.

VATANDAŞLAR İSTENİYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, vatandaşların gıda denetçisi olmasının önemine vurgu yaparak, uygunsuzlukları “Alo 174” ihbar hattına bildirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Parıldar, “Ürünlerin hazırlandığı üretim tesislerinin de denetimlerini yaptık. İşletmemizin ham maddelerin girişinden nihai ürüne kadar süreç içerisinde gerek kalite kontrol sistemleri, gerek izleme sistemleri ve gerekse hijyen yönünden denetimlerini gerçekleştirdik. Bu işletmemizde bugün itibarıyla herhangi bir usulsüzlük bulunmuyor” diyor. İstanbul’da toplamda 133 bin 500’den fazla gıda işletmesi bulunuyor ve 2024 yılında 230 binin üzerinde denetim gerçekleştirilmiş.

DENETİM SONUÇLARI

Vatandaşların gıda denetçisi olmasını arzuladıklarını belirten Parıldar, 2025 yılı itibarıyla 53 bin denetim gerçekleştirildiğini ve işletmelerden alınan bin 253 numuneyle kontrollerin yapıldığını ifade ediyor. Herhangi bir olumsuzluk durumunda gerek idari, gerek savcılık boyutunda işlem yapıldığını belirtirken, kamuoyunu bilgilendirmek için bu platformun aktif olarak kullanıldığını da ifade ediyor. İstanbul’da yılbaşından bugüne kadar 53 bin gıda işletmesi denetlendiği bilgisi veriliyor. 2025 yılında uygunsuzluk tespit edilen yaklaşık bin 200 işletme hakkında 70 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulanmış ve 11 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş.