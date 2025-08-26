İstanbul’da Gizli Bizans Manastırı Bulundu

İSTANBUL’DA SAKLI BİR TARİHİ GÜZELLİK

İstanbul Anadolu Yakası’nda, apartmanlar arasında gizli kalmış bir Bizans manastır kompleksi dikkat çekiyor. Maltepe ilçesindeki Çınar Mahallesi’nde yer alan ve tarihi yapısıyla bölgenin sembolü haline gelen Küçükyalı ArkeoPark, dron ile havadan görüntülendi. Çınar Camii’nin yanı başında bulunan bu alan, Anadolu Yakası’nda halka açık ziyaret edilebilen tek arkeolojik alan olma niteliğine sahip.

TARİHİ KALINTILAR VE BULGULAR

Arkeolojik kazılarda elde edilen kalıntılar, Bizans İmparatoru I. Mikhail’in oğlu Patrik Ignatios tarafından MS 866-877 yılları arasında inşa ettirilen Satyros Manastırı’nın burada yer aldığını gösteriyor. Ayrıca bölgede yerleşimin MS 1340’lara kadar sürdüğü ortaya çıkmış. Koruma altında olan alan, günümüzde çitlerle çevrilmiş durumda. Havadan bakıldığında, Küçükyalı ArkeoPark, apartmanların arasında tarihle dolu bir ada gibi varlığını sürdürüyor.

MAHALLE HALKININ GÖRÜŞLERİ

Küçükyalı ArkeoPark, uzun zamandır mahalle sakinlerinin aşina olduğu bir yer. Çınar Mahallesi’nde yaşayan Azizmahmut Burak Kaya, “Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum. Bu arkeoloji park mahallemizde çok dikkat çekiyor, özellikle tarih ve arkeoloji ile ilgilenenler için daha fazla ilgi görüyor. Yaklaşık bin 200 yıllık bir yapı olduğu söyleniyor, yanında da Çınar Camii var. Cami cemaati de burayı merak ediyor, cami bahçesinde top oynayan çocukların bile dikkatini çekiyor. Daha önce burada bazı çalışmalar yapılıyordu, ancak bir süredir durdu. Mahalleli burayı mağara bölgesi olarak biliyor. Herkes ‘mağara’ dediğinde orası tanınıyor, bir yön bilgisi olarak kullanılıyor,” şeklinde değerlendirdi.