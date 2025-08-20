İstanbul’da Gömülü Ceset Bulundu

VİLLA BAHÇESİNDE CESEDİN BULUNMASI

İstanbul Büyükçekmece’de, bir villanın bahçesine gömülü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin uzun süre aranan yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu iddia ediliyor. Olay, Kumburgaz Mahallesi’nde dün gerçekleşti. İddiaya göre, aranan yabancı uyruklu adamla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, cesedin inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü olduğu ihbarını aldıktan sonra harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ ARAMA YAPTI

Polis ekipleri, villa çevresinde hassas burunlu köpekler eşliğinde arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bahçenin arka bölümünde cesedine ulaşıldı. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VATANDAŞTAN AÇIKLAMA

Olay bölgesinde yaşayan bir vatandaş, “Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, pek fazla bir şey bulamadılar. Bu arkada tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş sanırım. Tam olarak bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı buldular. Köpekler eşliğinde aradılar” şeklinde ifade etti.