İstanbul’da Görüşmeler Olabilir, Bekleniyor

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Dünya, yarın İstanbul’da Ukrayna ile Rusya arasında planlanan ateşkes müzakerelerine dikkat kesildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelere katılmak için İstanbul’da bulunacağını açıkladı. Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Orta Doğu gezisinde olan ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP’IN İSTANBUL PLANI

Trump, İstanbul’a gelme koşulunu belirtti. Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg, eğer Putin İstanbul’a gelirse, Trump’ın da katılacağını bildirerek, “Devlet Başkanı Putin’in İstanbul’a gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir,” dedi. Trump, İstanbul’daki görüşmelerin olumlu sonuçlarla sonuçlanacağına inandığını ifade ederek, “O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul’a) uçabilirim,” şeklinde konuştu.