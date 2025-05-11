İstanbul’da Görüşmeler Teklif Edildi!

2022 YILINDA BAŞLAYAN SAVAŞ

2022 yılında başlayan savaş, ciddi kayıplara neden oldu. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği bu çatışmada ateşkes durumu oldukça kritik bir aşamada. Dün Moskova’da gerçekleştirilen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Bu çerçevede Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

PUTİN’İN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Vladimir Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne vurgu yaparak, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Bu görüşmenin önemine dikkat çekerek, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var” dedi. Putin, Türkiye’de müzakerelerin yapılabilmesi için gereken fırsatın sağlanmasını rica etti.

ZELENSKY’DEN ATEŞKES YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in ateşkes açıklaması ve İstanbul’daki doğrudan görüşme teklifi hakkında yanıt verdi. “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım” diyen Zelensky, Rusya’nın bu sefer gelmemesi için bahaneler aramayacağını umduğunu belirtti. Ayrıca, yalın bir şekilde “Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL GÖRÜŞMESİ HAZIRLIKLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki basın toplantısında “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” diyerek, 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak görüşmelere ilişkin bazı beklentilerde bulundu. Türkiye’nin müzakerelerdeki rolünü önemli bulduğunu ifade eden Putin, “Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” değerlendirmesiyle barış arayışındaki iradesini gösterdi.