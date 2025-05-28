İstanbul’da Görüşmeler Yapılabilir

Türkiye, barışa ev sahipliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda esir takası anlaşması ortaya çıkarken, son günlerde Moskova’da Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir kez daha İstanbul’u işaret etmişti.

KREMLİN’DEN YENİ AÇIKLAMA

Kremlin’den gelen yeni açıklamalarda İstanbul ön plana çıkarıldı. Barış görüşmelerinin İstanbul’da gerçekleşebileceği bildirilen açıklamada, “İlk tura ev sahipliği yapan bir ülkeyi tercih ederiz.” ifadesi yer aldı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik eleştirilerini ve “Putin ateşle oynuyor” sözünü değerlendirdi. Peskov, “ABD ve Trump’ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği aşikardır. Trump’ın arabuluculuk çabaları için minnettarız.” dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında olası bir görüşme ihtimali hakkında, “Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL MÜZAKERELERİNDE GÜNCEL DURUM

Peskov, İstanbul’da üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını belirtti. “Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak.” bilgisini aktardı. Kremin Sözcüsü ayrıca, geçici ateşkes ihtimalini değerlendirerek, “Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon devam ediyor.” diye ekledi.

LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün başkent Moskova’da düzenlenen 13’üncü Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı’nda yeni tur müzakereleri en kısa zamanda duyuracaklarını belirtti. Lavrov, “Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor.” dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ifade etti. Lavrov, Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 16 Mayıs’ta yapılan müzakereleri anımsatıp, “İstanbul’da yapılan müzakerelerde, (Ukrayna’da) tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız.” dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SONRASI YENİ GELİŞMELER

İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler sonucunda esir takasında anlaşma sağlandı. Ancak Rusya, Ukrayna’nın Rus topraklarında sivilleri hedef aldığını öne sürerek, Ukrayna topraklarında sınır boyunca tampon bölge oluşturma kararı aldı. Trump, son açıklamalarında Rusya’nın Ukrayna ile ateşkes sürecinde ağır davrandığını ifade ederek bu durumdan rahatsızlık duyduğunu belirtti.