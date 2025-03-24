İstanbul’da Gösteri Yasağı 27 Mart’a Uzatıldı

İSTANBUL’DAKİ EYLEM YASAĞI HAKKINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul’da eylem ve gösteri yasağı 27 Mart’a kadar uzatıldı. Valiliğin aldığı yeni kararla, Galata Köprüsü ile Vezneciler Caddesi’nin de bulunduğu toplam 12 yol kapatıldı. Bu durum, İstanbul’da ulaşımda kısıtlamalara yol açıyor.

ANKARA’DA ULAŞIM KISITLAMALARI SÜRÜYOR

Ankara’da da ulaşımda kısıtlamalar devam ediyor. Ankara Valiliği, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu biniş ve inişlerini durdurdu. Ayrıca ODTÜ kampüsü içinde otobüs ring seferi hizmeti de yapılmayacak. Eylem yasağı, Ankara ve İzmir’de 25 Mart Salı gününe kadar sürecek.

ANKARA’DA KAPALI METRO DURAKLARI

Ankara’da kapalı metro durakları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi, ancak alınan kararlarla ulaşımda önemli değişiklikler olduğu gözlemleniyor. Bu durum, günlük hayatı olumsuz etkiliyor ve vatandaşların ulaşım planlarını değiştirmesine neden oluyor.