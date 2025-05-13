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İstanbul’da Göstericiler 13 Polise Saldırdı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde toplanan grubun 13 polise saldırdığını ve bu şahısların hafif yaralandığını duyurdu. Ayrıca, yapılan açıklamada bu olaylar sonucunda 97 göstericinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde bir araya gelen grubun, bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek amacıyla hareket ettiği belirtildi.

SALDIRI VE GÖZALTILAR

Açıklamada, “Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. Üniversite içinde ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alındığı, gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü de vurgulandı.

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