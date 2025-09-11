İstanbul’da Gözaltı Kararı Verildi

GÖZALTILAR VE ŞİRKETLERE EL KOYMA İŞLEMLERİ

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Can Holding’in yöneticileri olan Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 8 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Aynı zamanda, holding bünyesindeki 121 şirkete de el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ MARKALAR DA KAPSAMDA

Can Holding’in 2025 yılı mart ayında devraldığı Habertürk, Show TV ve Bloomberg gibi medya kuruluşlarının yanı sıra, operasyonda farklı sektörlerden yer alan birçok şirkete de el konuldu. Bu kapsamda Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill Otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport, Awox, Seikon ve Telefox gibi önemli markalar da bulunuyor.