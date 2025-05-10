İstanbul’da “Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar” Konferansı

İSLAMİ İLİMLER ÇALIŞTAYI BAŞLADI

İstanbul, “Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar” temasıyla düzenlenen “İslami İlimler Çalıştayı ’25” organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde işliyor. Açılış, okul öğrencisi Ahmet Yusuf Demir’in Kur’an-ı Kerim okumasıyla ve tanıtım videosunun gösterimiyle başlıyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, çalıştayın gençler için bir buluşma platformu oluşturduğunu belirtiyor. Öğrencilerin İslami ilimlerin meselelerini tartışacaklarını, kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf meclisleri altında güncel konular üzerinde müzakere edeceklerini vurguluyor. Öztürk, “Öğrencilerimiz 6 ay bu program için hazırlandılar. 25 başlık altında, 25 akademisyen hocamız ile dersler yaptılar” diyor.

ÇALIŞTAYIN HEDEFLERİ

Çalıştayın genel koordinatörü Yasin Hamza Babacan, iki gün sürecek sempozyumda 5 farklı ilim meclisinde çeşitli başlıkların ele alınacağını ifade ediyor. Bu etkinlik, lise seviyesinde İslami ilimler alanında yapılan ilk etkinlik olma özelliği taşıyor. Babacan, “Bir başlangıç olması hasebiyle çalıştayımızın temasını, ‘Güncel Meseleler, Yeni Arayışlar’ olarak belirledik. Bunun amacı, Müslüman gençliğin karşılaştığı sorunlara köklü ilim geleneğimizden yola çıkarak cevap vermektir” açıklamasında bulunuyor. Ayrıca, çalıştayın sosyal bir etkinliğin ötesinde, akademik bir yapıyla katılımcılara İslami bir vizyon sunmayı amaçladığını belirtiyor.

PROF. DR. GÖRMEZ’İN KONUŞMASI

“İlim, Alim ve Alem Tasavvurumuz” başlıklı açılış konferansını veren İslami Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin imam hatip camiasındaki öncü okullardan biri olduğunu ifade ediyor. Görmez, “Eğer ilim kavramına bütüncül bakmazsak, o zaman sadece birkaç hadis veya ayet bilen kişilere alim diyemeyiz” diyor. İlimlerin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Görmez, bu bağlamda “Bizim medeniyetimizde ilim dendiği zaman vahyi, insanı ve kainatı birbirinden ayırmayan bir ilim tasavvurudur” diye belirtiyor.

ÇALIŞTAYIN GELİŞİMİNE KATKISI

Etkinlikte, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve çok sayıda akademisyen ve öğrencinin bulunmasıyla beraber, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İslami İlimler Kulübü, Kartal Eğitim Vakfı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle düzenleniyor. Çalıştayın, gençliğin akademik ve entelektüel gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Çalıştayda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nail Okuyucu “Kuruluş Asırlarında ve Günümüzde Fıkıh İlmi” konulu bir konferans verirken, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık, “Çağdaş İlimler Tasnifinde İslami İlimleri Konumlandırma Üzerine” başlığı altında bir sunum yapacak. Ayrıca, fıkıh, tasavvuf, kelam, tefsir ve hadis alanlarında beş ayrı mecliste güncel konular müzakere edilecek.