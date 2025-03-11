İstanbul’da Günlük Hava Durumu Raporu Açıklandı

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul’da bugün hava durumu ne şekilde? 15 günlük ve 30 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak, hangi sıcaklık değerlerine ulaşacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi olacak bu sorular merak ediliyor. Ayrıca yarın İstanbul’da yağış bekleniyor mu araştırılıyor. Aşağıda İstanbul’un saatlik hava durumu bilgileri yer alıyor.

METEOROLOJİK RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu şu şekildedir. Saatlik olarak İstanbul’daki hava durumu nasıl şekillenecek? İşte detaylar: