İstanbul’da Gürültü Nedeniyle Tartışmalar Sürmekte

Olayların merkezinde yer alan bir kişinin komşularına karşı sürekli olarak gürültü şikayetiyle baş gösteren sorunlar, son zamanlarda bıçaklı ve sopalı bir saldırıya dönüşüyor. Bu şahıs, sıklıkla ailelere ve çocuklara saldırarak çevresinde korku salıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMALAR

Geçtiğimiz gün, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, daha önce defalarca kez komşularıyla gürültü nedeniyle tartışmalar yaşayan bir kişi, çevresine tehditler ve hakaretler savurdu. Olay akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Kendisine uyarıda bulunan bir komşusunun aracının camını sopayla kıran şahıs, ciddi bir yaralanmaya neden oldu. Komşuları, tekrar eden bu durumdan oldukça rahatsız ve endişeli durumda. Bu şikayetler nedeniyle, birçok aile çocuklarını güvenli bir şekilde dışarı çıkaramadıklarını ifade ediyor.

YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ VE VATANDAŞLARIN YORUMLARI

Geçmişte bu tür problemlerin yaşandığını belirten apartman sakinlerinden Gamze Dereli, “Bizim bina sakinleri bu çardakta oturuyordu. Adam daha önce tahrik etmişti. Polis geldi ve onu uyardı, fakat tekrar geldi. Eşim, neden bayanlara böyle davranıyorsunuz dedikten sonra tartışma çıktı. Eşim üzerine yürüyünce kızım korktu ve sinir krizi geçirdi. O sırada adam bıçak ve sopayla döndü. Eşim polisi aradı, bu sırada adam araçlarımızın camlarını kırdı. Bu sabah yine bir şikayette bulunmak zorunda kaldık.” diye konuştu.

DİĞER VATANDAŞLARDAN GELEN ŞİKAYETLER

Şerife Yıldırım isimli mahalle sakini ise benzer korkutucu bir deneyim yaşadıklarını dile getiriyor. “Çocuklarımızı bahçeye salamıyoruz. Korkuyoruz. Daha önce benim çocuğum, onların bahçesine diş fırçası atmıştı. O sırada bu şahıs üzerimize yürüdü. Komşularım destek oldu ama yine de korktuk. Şikayetçi olmuştuk ama dilekçe vermedik, olayın büyümesini istemedik. Geçtiğimiz gün yine benzer bir durum yaşandı ve güvenliğimiz kalmadı.” diyerek yaşananları anlattı.