İstanbul’da Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

İstanbul Arnavutköy’de sabah saat 11.00 sıralarında hafriyat kamyonu, aynı yöne giden ve dönüş yapmaya çalışan ticari araca çarptı. Çarpışmanın sonucu olarak araç sürücüsü yaralandı. İddialara göre, hafriyat kamyonu, u dönüşü yapmak isteyen bir ticari taksi ile çarpıştı.

Kaza sonrası, çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar neticesinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği alan ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise, araç içerisinde sıkışan sürücü Levent Yılmaz’ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kurtarılan Levent Yılmaz, hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, cadde üzerinde de yoğun bir trafik oluştu. Yaralı sürücünün aracından kurtarılmaya çalışıldığı anlar ve kaza sonrası çekilen görüntüler ise cep telefonlarıyla kaydedildi.