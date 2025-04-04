İstanbul’da Hafta Sonu Sağanak Yağış Bekleniyor

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor.

SICAKLIKTA DEĞİŞİKLİKLER

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişim olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden esecek ve doğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar gözlemlenecek. İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış öngörülüyor. Cuma günü İstanbul’da hava sıcaklığı 16 derece olacak. Mega kent, hafta sonunda yağmurla karşılaşacak. Cumartesi ve pazar günleri İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak.

SOĞUK HAVA ETKİSİ

İstanbul’da hava sıcaklığının pazar günü 18 dereceye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Ancak yeni hafta itibarıyla soğuk havanın etkisini hissettireceği ön görülüyor. Meteorolojik tahminlere göre, salı günü hava sıcaklığının 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Ayrıca, pazartesi ve salı günlerinde İstanbul’da yağmur geçişlerinin görülmesi olabiliyor.