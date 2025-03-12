İstanbul’da Halk Otobüsü Seyir Halindeyken Yandı

ŞİŞLİ’DE YANGIN OLAYI

Şişli’de, İETT’ye bağlı bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. O sırada otobüste yolcu bulunmaması, olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Yangın, 4. Levent’teki Büyükdere Caddesi’nde, Beşiktaş yönünde ilerleyen otobüste gerçekleşti.

YANGIN BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

İddialara göre, yalnızca şoförün bulunduğu 34 HO 2497 plakalı otobüs hareket halindeyken, arkasından gelen bir aracın sürücüsü otobüsten alev çıktığını bildirdi. Bu uyarının ardından şoför, aracı yolun sağ şeridine çekerek otobüsü terk etti. Otobüsün motor kısmında başlayan yangın, kısa sürede otobüsün büyük kısmını sardı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SON DURUM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak otobüs, büyük bir kısmının yanması nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yanan otobüs çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve yoldaki trafik akışına müdahalede bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.