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İstanbul’da Hava Bugün Kaç Derece?

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu bugün çeşitli şekillerde araştırılıyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbullular, yarın hava durumunun nasıl olacağını, sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Bununla birlikte, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmeyeceği de merak konusu.

METEOROLOJİ RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hava durumu detayları düzenli olarak güncelleniyor. Peki, İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl olacak? İşte, saatlik hava tahmin raporu üzerinden o bilgiler aktarılıyor.

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