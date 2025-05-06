İstanbul’da Hava Derecesi Ne?

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu hakkında güncel bilgiler paylaşılmakta. Hava sıcaklığı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri de açıklanmış. Bugün İstanbul’da hava durumu sabah saatlerinden itibaren takip ediliyor. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece olacak? Ayrıca yağış bekleniyor mu? Bu soruların yanıtları öğrenilmekte.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumu için 5 günlük tahmin raporunu da sunmuş. Bu raporda saat bazında hava durumu detayları yer almakta. İstanbul’da hava durumu hakkında net bilgiler edinmek isteyenler için saatlik hava durumu tahminleri aşağıda yer alıyor.

İstanbul’da yarın hava durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve detaylı verilerine ulaşmak oldukça önemlidir. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenlemeniz gerekebilir.