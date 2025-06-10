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İstanbul’da Hava Duru Mu? Öğren!

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu hakkında merak edilen bilgileri paylaşmak amacıyla veriler aktarılıyor. Bugün hava sıcaklığı kaç derece olduğu ve havanın genel durumu, özellikle de sizler için 15 günlük ve 30 günlük hava tahmin raporu hazırlanmış durumda.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminlerini açıklıyor. Özellikle yarın hava durumu nasıl olacak sorusu gündemde. İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmediği ve havanın bulutlu mu yoksa güneşli mi olacağı merak ediliyor. Meteoroloji’nin verdiği saatlik hava tahmin raporuyla, İstanbul’daki hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuluyor.

SAATLİK HAVA TAHMİNİ

Saat saat İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? İşte bu sorunun cevabını almak için meteoroloji verileri dikkatle inceleniyor. İstanbul’da hava koşullarının detaylarını ve saatlik tahmin raporunu aşağıda bulabilirsiniz.

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