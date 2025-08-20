İstanbul’da Hava Durumu Bekleniyor

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da güncel hava durumu sıcaklığı hakkında bilgi veriliyor. Bugün hava sıcaklığı ne kadar, öğrenmek isteyenler için 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da paylaşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini açıklıyor.

YARIN İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında merak edilen sorular arasında “Hava kaç derece olacak?”, “Bulutlu mu, güneşli mi olacak?” ve “Yağış bekleniyor mu?” gibi sorular öne çıkıyor. Saatlik hava durumu tahminleri de güncel bilgiler sunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hava durumu şu şekildedir.

SAAT SAAT İSTANBUL’UN HAVA TAHMİNLERİ

İstanbul’da hava durumu, saat saat takip edilebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nin sağladığı güncel hava durumu raporları, İstanbullular için önemli bilgiler içeriyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu tahminleri.