İstanbul’da Hava Durumu Beklentisi Var

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Bugün İstanbul’da hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Ayrıca, 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İnsanlar, İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu yoksa güneşli mi, bu konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Aynı zamanda, yarın yağış beklenip beklenmediği de araştırılıyor. İşte İstanbul için saatlik hava durumu haberimiz.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekilde açıklanıyor. İstanbul’da saat saat hava durumu nasıl olacak, bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.