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İstanbul’da Hava Durumu Bilgisi

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIĞI VE TAHMİNLER

İstanbul’da hava bugün belirli bir sıcaklık değerine ulaşıyor. 15 ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları da paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle yarın İstanbul’da hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç derece ölçülecek ve bulutlu mu yoksa güneşli mi olacağına dair merak edilen detaylar mevcut. Ayrıca, yarın yağış beklentisi olup olmadığı da araştırılıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu duyurdu. Saat saat İstanbul’daki hava durumu göz önünde bulundurularak, detaylı bir meteorolojik değerlendirme sağlanıyor. İşte İstanbul için saatlik hava tahmin raporu:

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