İstanbul’da Hava Durumu Bilgisi

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCEL YORUM

İstanbul’daki güncel hava durumu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları hazırlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahminlerine dair verileri de açıkladı. Şu an için birçok kişi İstanbul’da yarınki hava durumunu merak ediyor. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak, sıcaklık kaç dereceye yükselecek, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek? Ayrıca, İstanbul’un yarınki yağış durumu da sorgulanıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda 5 günlük İstanbul hava tahminleri detaylandırıldı. Burada, İstanbul’da her gün için saatlik hava durumu bilgileri yer alıyor. Merak edenler için İstanbul’da hangi saat diliminde sıcaklık kaç derece olacak, rüzgar durumu nasıl, yağış bekleniyor mu gibi soruların cevapları bu raporda açıklanıyor. İşte detaylar: