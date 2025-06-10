İstanbul’da Hava Durumu Bilgisi

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCELLEMESİ

İstanbul’da hava durumu ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak mümkün. Bugünkü sıcaklık kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu kamuoyuna sunuldu. 5 günlük hava durumu tahminleri ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

YARIN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık ne kadar olacak, bulutlu mu yoksa güneşli bir gün mü geçireceğiz, merak ediyoruz. Ayrıca, yarın İstanbul’da yağış olacak mı sorusu araştırılıyor. İşte İstanbul’un saatlik hava durumu hakkında bilgiler sağlayan haberimiz! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu aşağıdaki gibidir.

SAATLIK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da saat saat hava durumu ile ilgili detayları veriyor. İşte İstanbul’un saatlik hava tahmin raporu: