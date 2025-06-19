İstanbul’da Hava Durumu Bilgisi

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da hava durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları ve genel durum hakkında bilgi veriliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları paylaşıldı. Ayrıca, 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

YARININ HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın beklenen hava durumu da araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında yarın hava kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi ve yağış olup olmayacağı yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın yağış bekleniyor.

SAAT SAAT HAVA TAHMİNİ

1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte detaylı saatlik hava tahmin raporu. Bu rapor, şehirdeki hava durumunu takip etmek isteyenler için önemli bir bilgi kaynağı sunuyor.