İstanbul’da Hava Durumu Bilgisi Var

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu merak ediliyor. 15 günlük ve 30 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan beş günlük tahminler de ilgiyle takip ediliyor.

YARININ HAVA DURUMU NE OLACAK?

Yarın İstanbul’da hava durumu hakkında birçok soru gündeme geliyor. Merak edilen konulardan biri yarın hava sıcaklığının kaç derece olacağı, bulutlu ya da güneşli bir gün geçilip geçilmeyeceği. Ayrıca, İstanbul’da yarın yağış beklenip beklenmeyeceği de araştırılıyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHAİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan beş günlük İstanbul hava tahmin raporu içeriği de önemli bilgiler sunuyor. Saatlik hava durumu tahmini ile İstanbul’da günün nasıl geçeceği hakkında daha net bilgiler sağlanıyor.