İstanbul’da Hava Durumu Duyurusu Yapıldı

HAFTALIK HAVA DURUMU RAPORUNUN DETAYLARI

İstanbul’da bugün hava durumu oldukça ilgi çekiyor. 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava durumu tahminleri de merakla bekleniyor. İstanbul’daki yarınki hava durumu hakkında birçok kişi bilgi almak istiyor. “İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi?” soruları sıkça araştırılıyor. Ayrıca, yağış beklentisi de sorgulanan konular arasında yer alıyor.

METEOROLOJİK TAHMİNLERİN AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin raporu detaylarıyla sunuldu. Şimdi ise İstanbul’da hava durumunun saatlik nasıl olacağına dair bilgilere göz atmak gerekiyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu tahmin raporu!