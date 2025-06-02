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İstanbul’da Hava Durumu Nasıl?

İSTANBUL HAVA DURUMU GÜNCEL RAPORU

İstanbul’da bugün hava durumu ne kadar? 15 günlük ve 30 günlük hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahminlerini aktardı. Peki, yarın İstanbul’daki hava durumu nasıl olacak, sıcaklık kaç dereceye çıkacak, bulutlu mu yoksa güneşli mi geçecek? İstanbul’da yarın herhangi bir yağış bekleniyor mu? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde mevcut.

METEOROLOJİ HAVA TAHSİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saatlik olarak İstanbul’daki hava durumunu sunuyor. İstanbul’da yarınki hava durumu tahminleri merak ediliyor. İşte saatlik hava tahmin raporu; detaylar ilerleyen bölümlerde sizleri bekliyor.

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