İstanbul’da Hava Durumu Ne?

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu ile ilgili bilgiler netlik kazandı. Şu an hava sıcaklığı değişkenlik gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporu da dikkat çekiyor. Ayrıca, İstanbul’da yarın hava durumu hakkında merak edilen bazı detaylar var. Hava durumu, yarın nasıl olacak, sıcaklık kaç dereceye ulaşacak, bulutlu mu, güneşli mi olacak gibi sorular araştırılıyor. Bugün yağış beklenip beklenmediği de önemli bir husus.

HAFTALIK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Bu rapor doğrultusunda, İstanbul’un hava durumu saat saat değişiklik gösterecek. Aşağıda saatlik hava tahmini detayları yer almakta. İstanbul’da yarının hava durumu, yağış ihtimalleri ile birlikte takip ediliyor ve bu konuda güncel bilgilerin paylaşılması bekleniyor.