İstanbul’da Hava Durumu Ne?

İSTANBUL’DA BUGÜN HAVA DURUMU

İstanbul’da bugün hava durumu hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Bugün hava sıcaklığının ne kadar olduğu ve 15 ile 30 günlük tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunuldu.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı. Peki, İstanbul’da yarın hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık ne seviyede, bulutlu mu yoksa güneşli mi bir gün bekleniyor? Hava durumu ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise yarın yağış olup olmayacağı. İşte bu bilgiler İstanbul saatlik hava durumu raporunda yer alıyor.

SAAT SAAT İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki hava durumunu saatlik olarak da raporladı. Aşağıda detaylı saatlik tahmin bilgileri yer alıyor.